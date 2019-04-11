В московском метро на турникетах стали тестировать камеры распознавания лиц

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-11T18:17:08+03:00

Говорить о том, что такие камеры появятся на всех турникетах или о том, что они будут использоваться для оплаты проезда в метро – преждевременно Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На турникетах на станции «Октябрьское поле» появились камеры. Для безопасности. Как говорят в метрополитене, ее много не бывает. Камеры смогут распознавать лица пассажиров еще на входе в метро — в зоне турникетов. Новые камеры появились пока только на одной станции в рамках пилотного проекта. Если эксперимент пройдет удачно, то камеры могут появиться и на других станциях. Но пока говорить об этом преждевременно.

- В рамках этого проекта были установлены дополнительные камеры в турникетной зоне станции метро «Октябрьское поле». Говорить о том, что такие камеры появятся на всех турникетах или о том, что они будут использоваться для оплаты проезда в метро – преждевременно. На данном этапе камеры предназначены только для обеспечения безопасности. Решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и сроках не принято, - рассказали в Московском метрополитене.

Стоит напомнить, что камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц в Московском метрополитене тестируют с 2018 года. Камеры позволили уже обнаружить граждан, находящихся в розыске. А все потому, что «слежка» за пассажирами круглосуточная: на перронах, в вестибюлях и вагонах. За происходящим в метро «наблюдают» одновременно 17 000 интеллектуальных или так называемых «умных» камер.

ИСТОЧНИК KP.RU