2019-04-11T18:17:08+03:00
Общество

В московском метро на турникетах стали тестировать камеры распознавания лиц

Первые камеры появились на станции «Октябрьское поле»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Говорить о том, что такие камеры появятся на всех турникетах или о том, что они будут использоваться для оплаты проезда в метро – преждевременноГоворить о том, что такие камеры появятся на всех турникетах или о том, что они будут использоваться для оплаты проезда в метро – преждевременноФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На турникетах на станции «Октябрьское поле» появились камеры. Для безопасности. Как говорят в метрополитене, ее много не бывает. Камеры смогут распознавать лица пассажиров еще на входе в метро — в зоне турникетов. Новые камеры появились пока только на одной станции в рамках пилотного проекта. Если эксперимент пройдет удачно, то камеры могут появиться и на других станциях. Но пока говорить об этом преждевременно.

- В рамках этого проекта были установлены дополнительные камеры в турникетной зоне станции метро «Октябрьское поле». Говорить о том, что такие камеры появятся на всех турникетах или о том, что они будут использоваться для оплаты проезда в метро – преждевременно. На данном этапе камеры предназначены только для обеспечения безопасности. Решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и сроках не принято, - рассказали в Московском метрополитене.

Стоит напомнить, что камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц в Московском метрополитене тестируют с 2018 года. Камеры позволили уже обнаружить граждан, находящихся в розыске. А все потому, что «слежка» за пассажирами круглосуточная: на перронах, в вестибюлях и вагонах. За происходящим в метро «наблюдают» одновременно 17 000 интеллектуальных или так называемых «умных» камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу
В московском метро тестируют камеры распознавания лиц
За похищение человека в Подмосковье задержан вор в законе
В Москве стартует сезон ремонта дорог
Трое налетчиков с пистолетами ограбили магазин в Подмосковье
9 апреля стал самым теплым днем весны
В Митино построят школу и детский сад
В Москве девушка умерла в ванной после падения смартфона
Закулисье концерта «Удачные песни»: Группа Queens показала, что осталось за кадром
Первые перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки
Бесплатные маршруты перевезли порядка 200 тысяч пассажиров метро
Сергей Собянин открыл новый зал в Доме музыки
В Подмосковье при пожаре погибли два ребенка и женщина
Московских водителей предупредили об осложнениях на дорогах 4 апреля
В ТРЦ «Океания» дал течь огромный аквариум
С 6 по 11 апреля на юго-востоке Москвы ограничат движение
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
Подмосковье полиция задержала вора-мигнранта
Названы станции метро, на которых в 2019 году пройдет капремонт
Ремонт дорог в Подмосковье планируется начать 1 мая
Участник драки с охранниками в МДМ рассказал, как все было
В Москве 20 апреля проведут юбилейный субботник
Запившая мать на несколько дней бросила больного ребенка
Мужчину избили и ограбили в Подмосковье