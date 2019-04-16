Полмиллиона подмосковных школьников посетили «Уроки цифры»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-16T17:55:34+03:00

К занятиям привлекают учеников с 1 по 11 классы

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Порядка 500 тысяч подмосковных школьников обучили цифровым навыкам в рамках проекта «Уроки цифры». Тематические занятия провели для учеников как младших, так и старших классов. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.

По словам министра, в образовательном проекте было задействовано более 1,3 тысяч региональных школ. Всероссийский проект был проведен при поддержке крупнейших IT-компаний.

«Такие уроки знакомят ребят с основами программирования и цифровыми технологиями. Уроки проходят в доступной игровой форме. Мы видим, что дети с большой охотой принимают участие, многие из учеников уже решили связать себя с IT-сферой, им вдвойне интересны новые знания», - цитирует Забралову телеканал «360».

Добавим, что проект «Уроки цифры» представляет собой занятия по информатике с практическим применением навыков программирования. Каждый из таких уроков посвящен отдельной теме, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU