В Подмосковье электричка сбила мужчину

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-18T13:43:42+03:00

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В подмосковной Балашихе электричка сбила человека. Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и не заметил приближающийся поезд. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что ЧП произошло в 7:20 утра на станции Никольское Горьковского направления.

- Мужчина попал под поезд, который следовал по маршруту «Москва - Железнодорожная», - сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

К счастью, пострадавший остался жив и сейчас ему оказывают необходимую помощь медики. Мужчина находится в больнице Балашихи.

ИСТОЧНИК KP.RU