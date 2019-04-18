Названы сроки отключения отопления в Москве

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-18T14:17:20+03:00

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Отопление в Москве начнут отключать в коне апреля или в начале мая. Этот произойдет, когда среднесуточная температура в городе перестанет опускаться ниже восьми градусов тепла и продержится на таком уровне пять суток. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Как только температура воздуха будет плюс 8 и выше в течение пяти суток, мы приступим к отключению тепловой энергии. Ориентировочно это будут последние дни апреля - первые числа мая», - цитирует его слова РИАМО.

Чиновник добавил, что в апреле столичные коммунальщики начали подготовку к следующему отопительному осенне-зимнему сезону.

По словам Бирюкова, в прошлом году отопительный сезон был запущен 25 сентября. Однако в этом году коммунальные службы подготовят все необходимое уже к первому сентября, чтобы можно было запустить отопление квартир и нежилых зданий, как только начнет холодать, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU