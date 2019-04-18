Вторые двери при входе в метро уберут до конца апреля

СЕГОДНЯ 21:15 2019-04-18T21:15:03+03:00

Благодаря их съему пассажиры не испытывают трудностей при входе в метро Фото: Олег ЗОЛОТО

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Вторые стеклянные двери снимут на всех станциях столичной подземки в течении менее, чем двух недель. К концу апреля зайти в любой из вестибюлей московского метро станет немного легче.

Из числа установленных прошедшей зимой дверей, сняли уже больше 3,8 тысяч, например, работы уже проведены на станциях Полежаевская, Проспект Мира, Алтуфьево и на всех станциях Кольцевой и Большой кольцевой линии. Благодаря их съему пассажиры не испытывают трудностей при входе в метро

"Вторые двери устанавливают на входе в метрополитен в холодное время года, они помогают сохранить тепло. Всего на станциях столичной подземки зимой ставят более 4,5 тысячи вторых стеклянных дверей," - передает ТАСС слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Работы проводят с 01:00 по 05:00, когда метро закрыто, так демонтаж не помешает пассажирам и не повлияет на работу станций.

ИСТОЧНИК KP.RU