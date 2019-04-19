2019-04-19T12:39:54+03:00
Звезды

Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая

Мероприятия состоятся более чем на 50 площадках
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Фестиваль «Московская весна a cappella» откроется 1 мая. Фото: Екатерина ГончароваФестиваль «Московская весна a cappella» откроется 1 мая. Фото: Екатерина Гончарова
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Международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в столице в начале мая. Музыканты со всего мира приедут в российскую столицу, чтобы исполнить тысячи песен и познакомить горожан со своим творчеством. Мероприятия пройдут на 51 площадке к разных округах Москвы.

Отмечается, что фестиваль пройдет в городе с 1 по 12 мая. Главные площадки традиционно откроются в центре города - на площади Революции, Тверской площади, в Камергерском переулке, а также на улицах Кузнецкий Мост и Новый Арбат, пишет РИАМО.

В этом году фестиваль поставит рекорд по количеству иностранных участников. Из 25 стран приедут 55 зарубежных коллективов и сольных исполнителей, в том числе из Германии, Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США и Китая. Таким образом, количество иностранцев будет в два раза больше, чем годом ранее, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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