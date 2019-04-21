2019-04-21T14:14:07+03:00
Общество

В Москве пройдет пингвиний парад

Правда, попасть на него смогут лишь избранные
Игорь ПАВЛОВ
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В Московском зоопарке будет парад пингвиновВ Московском зоопарке будет парад пингвиновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Очередную необычную акцию выдумали в Московском зоопарке. На сей раз в его вольерах пройдет парад пингвинов. Стартует он в 11 часов утра 25 апреля.

Птиц переведут из внутренних помещений в наружные - длина маршрута около 100 метров.

Однако стать свидетелями этого действа смогут далеко не все.

- Неуклюжие птички боятся людей и от большой толпы могут испытать стресс, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного зоопарка. - Поэтому присутствовать на параде смогут не более 50 зрителей. Их выберут с помощью интернет-конкурса «Всегда во фраке».

Для того, чтобы стать его участником, нужно отправить в зоопарк свое фото в костюме пингвина, да еще приписать, за что вы любите этих птиц. Заявки принимаются по электронному адресу - Zooptica2019@moscowzoo.ru. На пингвиний парад пригласят самых изобретательных. По его окончанию всех гостей ждет интерактивная познавательная программа.

Кстати, посмотреть на показательное кормление пингвинов (в тот же день в 15.00 и 16.00) смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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