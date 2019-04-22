2019-04-22T16:56:05+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные на Merсedes-Benz выстрелили в прохожего

Пострадавший выжил, а злоумышленников ищет полиция
Елена АКИМОВА
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Столичные полицейские ищут двоих мужчин, которые выстрелили в человека на севере МосквыСтоличные полицейские ищут двоих мужчин, которые выстрелили в человека на севере МосквыФото: Александр ГЛУЗ
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Сотрудники московской полиции ищут автомобиль Mercedes-Benz, на котором скрылись двое злоумышленников, устроивших стрельбу на севере столицы. Возле стоматологии на Хорошевском шоссе неизвестные выстрелили в мужчину и скрылись.

Пострадавший чудом остался жив, сейчас он в больнице. Свидетели происшествия смогли описать ситуацию, современные городские комплексы слежения за автомобилями запрограммированы на отслеживание данной машины.

Известно, что нападавшие были лицами кавказской национальности, пишет сайт Дни.ру.

Ранее в Подмосковье застрелили следователя Евгению Шишкину. Ее расстреляли в октябре у собственного дома - таких дерзких покушений на сотрудников правоохранительных органов в России не совершали с конца девяностых.На исполнителей вышли спустя пару месяцев, задержали двоих подростков: десятиклассника Сергея Круглова (имя изменено) и первокурсника мединститута Абдулазиза Абдулазизова, оба из Петербурга. За расстрел следователя приятели получили 1 млн рублей. Но заказчик преступления все еще остается в тени...(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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