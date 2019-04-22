В Москве неизвестные на Merсedes-Benz выстрелили в прохожего

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-22T16:56:05+03:00

Столичные полицейские ищут двоих мужчин, которые выстрелили в человека на севере Москвы Фото: Александр ГЛУЗ

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Сотрудники московской полиции ищут автомобиль Mercedes-Benz, на котором скрылись двое злоумышленников, устроивших стрельбу на севере столицы. Возле стоматологии на Хорошевском шоссе неизвестные выстрелили в мужчину и скрылись.

Пострадавший чудом остался жив, сейчас он в больнице. Свидетели происшествия смогли описать ситуацию, современные городские комплексы слежения за автомобилями запрограммированы на отслеживание данной машины.

Известно, что нападавшие были лицами кавказской национальности, пишет сайт Дни.ру.

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ИСТОЧНИК KP.RU