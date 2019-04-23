В мае москвичей ждет похолодание и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-23T15:20:11+03:00

В мае в столицу вернутся ветра и непогода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Апрельское тепло совсем скоро сменится непогодой. На столицу надвигается арктический холодный воздух, который принесет с собой штормовой ветер и резкое снижение температуры.

Из-за смены погоды могут происходить настоящие катаклизмы, например ураганы. Самыми опасными станут вторая половина мая и начало июня.

Год от года подобные катаклизмы бывают все разрушительнее, это обусловлено контрастностью воздушных масс между северным морем и московским регионом. Такие выводы делают специалисты из Института физики атмосферы им. А.Обухова.

Пока же у жителей Москвы и области есть возможность наслаждаться приятной температурой и потеплением. Средние показатели превышают климатическую норму на целых семь градусов, пишет Утро.ру.

А впереди россиян ждут майские праздники. Погода на эти даты тоже обещает радовать. Многие уже начали планировать свой досуг: кто-то поедет на дачу, а кто-то планирует отправиться на отдых. Эксперты туротрасли отмечают, что дешевле всего провести майские на российских курортах, а вот Италия, Греция и Турция серьезно ударят по карману туриста (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU