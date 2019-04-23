В московском метро 33-летний мужчина погиб под поездом на станции Бауманская

23 Апр 23:56 2019-04-23T23:56:43+03:00

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Мужчина погиб после падения под прибывающий поезд на станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии столичной подземки, сообщил «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

- Инцидент произошел в 21.04 на станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. 33-летний уроженец Республики Марий Эл упал под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на пассажира, - сказал Мышляев.

Сотрудники метрополитена в 21.05 сняли напряжение с жесткого пути для извлечения мужчины, в 21.29 пассажира извлекли, подали напряжение на пути.

- Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график. Поезда не ходили от «Курской» до «Партизанской» из-за инцидента с пассажиром, - подтвердили в Московском метрополитене.

Для упавшего мужчины незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи. Но спасти его не удалось - из-за полученной поездной травмы, несовместимой с жизнью, пострадавший скончался в машине скорой помощи, припаркованной у вестибюля станции метро.

Позже полицейские опросили всех свидетелей и машиниста электропоезда - все подтвердили, что под поезд мужчина шагнул самостоятельно, его никто не толкал. Также будут пересмотрены видео с камер наблюдения, чтобы направить информацию о трагедии в прокуратуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/704943" frameborder="0"></iframe> Инцидент с пассажиром на станции метро Бауманская в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU