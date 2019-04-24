2019-04-24T12:18:02+03:00
Москва

В Москве подготовят 50 тысяч волонтеров для помощи участникам «Бессмертного полка»

Добровольцы помогают организаторам мероприятия уже пятый год подряд
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве началась подготовка волонтеров к шествию "Бессмертный полк"В Москве началась подготовка волонтеров к шествию "Бессмертный полк"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве начался обучающий курс для волонтеров праздничного шествия «Бессмертного полка». В общей сложности в 2019 году помогать участникам памятных мероприятий по всей России будут порядка 50 тысяч добровольцев.

Сообщается, что в соответствии с выполнением определенных задач волонтеров разделят на группы. В основном, работа добровольцев будет заключаться в том, чтобы направлять людей, объяснять куда необходимо пройти, раздавать напитки, а также в некоторых случаях общаться с прессой. Кроме того волонтеры смогут в экстренной ситуации оказаться первую помощь, если кому-то из участников шествия станет плохо или произойдет какое-либо ЧП. Всему этому добровольцев и будут обучать на специализированных курсах в Москве, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что для того, чтобы проникнуться духом праздника для молодых людей организовали встречи с ветеранами, где они могли пообщаться с героями войны.

Добавим, что «Волонтеры Победы» помогают организаторам праздника уже пятый год подряд. В этом году маршрут «Бессмертного полка» составит семь километров от станции метро «Динамо» до Красной площади, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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