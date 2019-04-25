2019-04-25T10:15:04+03:00
Происшествия

В метро на станции «Фрунзенская» пассажир упал на рельсы

Движение поездов на участке от станции «Парка культуры» до «Спортивная» затруднено
Елена АКИМОВА
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В московском метро пассажир упал на рельсыВ московском метро пассажир упал на рельсыФото: Евгения ГУСЕВА
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На красной ветке московского метро движение затруднено. На станции «Фрунзенская» пассажир упал на рельсы. ЧП произошло в 8:55 утра.

Сразу же после происшествия было приостановлено движение. На станции снято напряжение с контактного рельса, чтобы поднять человека. Известно, что это мужчина. Он получил травмы, но остался жив.

Из-за случившегося было ограничено движение поездов на участке от станции «Парк культуры» до станции «Спортивная».

В пресс-службе московской подземки отметили, что на Сокольнической линии нет движения поездов в сторону станции «Спортивная», в обратном направлении они следуют с увеличенным интервалом.

Пассажиров просят перейти со станции «Фрунзенская» на станцию «Парк Культуры» кольцевой линии, а едущих со «Спортивной» пересесть на Московское центральное кольцо, пишет газета "Известия".

Накануне на станции метро Бауманская Арбатско-Покровской линии произошел инцидент с участием одного из пассажиров. Дело в том, что мужчина, по информации очевидцев, погиб, упав на рельсы.

Инцидент с пассажиром на станции метро Бауманская в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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