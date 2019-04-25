В метро на станции «Фрунзенская» пассажир упал на рельсы
На красной ветке московского метро движение затруднено. На станции «Фрунзенская» пассажир упал на рельсы. ЧП произошло в 8:55 утра.
Сразу же после происшествия было приостановлено движение. На станции снято напряжение с контактного рельса, чтобы поднять человека. Известно, что это мужчина. Он получил травмы, но остался жив.
Из-за случившегося было ограничено движение поездов на участке от станции «Парк культуры» до станции «Спортивная».
В пресс-службе московской подземки отметили, что на Сокольнической линии нет движения поездов в сторону станции «Спортивная», в обратном направлении они следуют с увеличенным интервалом.
Пассажиров просят перейти со станции «Фрунзенская» на станцию «Парк Культуры» кольцевой линии, а едущих со «Спортивной» пересесть на Московское центральное кольцо, пишет газета "Известия".
Накануне на станции метро Бауманская Арбатско-Покровской линии произошел инцидент с участием одного из пассажиров. Дело в том, что мужчина, по информации очевидцев, погиб, упав на рельсы.
Инцидент с пассажиром на станции метро Бауманская в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU