2019-04-25T12:52:10+03:00
Происшествия

В Москве грабители с топорами ограбили китайских туристов

У иностранцев украли 1 миллион рублей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает преступниковПолиция разыскивает преступниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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На юге Москвы неизвестные напали на китайский туристов и ограбили их. Преступники, вооруженные топорами и пистолетами, похитили у иностранцев один миллион рублей. К счастью, во время ограбления никто не пострадал.

«По предварительной информации, на улице Подольских Курсантов неизвестные совершили разбойное нападение с применением травматического оружия и топоров», - цитирует сообщение полиции сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что преступники открыли огонь по автомобилю, в котором находились граждане Китая. Неизвестные повредили машину, разбили окна транспортного средства, а затем, угрожая иностранцам оружием, похитили у испуганных жертв сумку с деньгами. После этого грабители скрылись с места происшествия на своей машине.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, в городе объявлен план «Перехват». Все подробности ЧП устанавливаются, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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