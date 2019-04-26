Популярность бесплатного Wi-Fi в московских парках за год выросла в два раза

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-26T12:27:15+03:00

В апреле беспроводным интернетом воспользовались более 40 тысяч раз

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В апреле к бесплатному городскому Wi-Fi в московских парках подключились более 40 тысяч раз. Этот показатель стал выше прошлогоднего более чем в два раза. По данным экспертов, популярность беспроводного интернета в зонах отдыха продолжает расти.

«Обычно москвичи и гости столицы подключаются к городскому Wi-Fi, чтобы воспользоваться поисковыми сервисами, социальными сетями и мессенджерами, а также посмотреть видео», - цитирует руководителя столичного департамента информационный технологий Эдуарда Лысенко РИАМО.

По словам чиновника, посетители парков также читают городские новости и интересуются возможными развлечениями и госуслугами.

Рейтинг парков, где гости чаще всего пользуются бесплатным Wi-Fi, возглавляется «Коломенское». Здесь в апреле к беспроводному интернету подключились 14 тысяч раз. На втором месте списка оказался парк «Сокольники», где к Wi-Fi подключились более семи тысяч пользователей. И замыкает тройку лидеров Измайлово с показателем в пять тысяч подключений, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU