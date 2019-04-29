Подмосковные пляжи начнут проверять в мае

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-29T15:03:41+03:00

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Благоустройство подмосковных пляжей, а также летних детских лагерей отдыха начнут проверять в мае. Специалисты проверят состояние инфраструктуры зон отдыха.

Сообщается, что проверки коснутся не только пляжей, но и всех мест летних видов отдыха. Здесь инспекторы осмотрят подходы к воде, проверят их удобство и безопасность. Кроме того будет проинспектировано состояние пляжной мебели, наличие мест для сбора мусора и многое другое.

Помимо этого в конце весны начнутся проверки детских оздоровительных лагерей. Основным направлением надзора в них станет проверка выполнения норм и правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства. Кроме того специалисты оценят соблюдение лагерями требований в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что прошлой весной инспекторы регионального Госадмтехнадзора проверили 74 детских лагеря. После результатов проверки все выявленные нарушения были оперативно устранены к началу сезона, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU