В Москве мошенник выманил у таксиста 9 млн рублей «за снятие порчи»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-30T14:10:36+03:00

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В Москве мошенник обманул мужчину на несколько миллионов рублей. Пострадавший поверил, что ему необходимо снять порчу и добровольно передал преступнику крупную сумму денег.

В полицию обратился сам пострадавший — уроженец Тверской области, который сейчас проживает в Москве и работает таксистом. Он рассказал, что мошенник, притворившись целителем-экстрасенсом, внушил ему, что на нем лежит порча, и что ее необходимо срочно снять.

Доверчивый водитель такси постарался как можно скорее собрать необходимую сумму и передал лжеэкстрасенсу почти девять миллионов рублей. Однако вскоре он все же догадался, что стал жертвой афериста и обратился за помощью в полицию, передает сайт «Свободная пресса».

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают преступника, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU