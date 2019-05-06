В Подмосковье задержали мужчину с целым арсеналом оружия

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-06T08:04:04+03:00

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Подмосковные полицейские задержали 48-летнего жителя населенного пункта Фрязино, у которого был изъят целый арсенал незаконно приобретенного оружия.

Операция осуществлялась сотрудниками уголовного розыска и МУ МВД "Щелковское". Помимо самого вооружения, правоохранители нашли также боеприпасы.

"В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: 4 револьвера, пистолет "Хорхе", охотничье ружьё отечественного производства, автомат Калашникова, 128 патронов различного калибра и матрица для их изготовления", – приводятся в пресс-релизе слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Согласно ее данным, по меньшей мере 63 изъятых патрона пригодны для нарезного огнестрельного оружия калибром 9 миллиметров, остальные боеприпасы направлены на экспертизу.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. На данный момент подозреваемый уже отпущен из-под стражи под подписку о невыезде и предписание надлежащего поведения, сообщили "КП" в правоохранительных органах.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее гораздо более крупный склад оружия был обнаружен в квартире директора милитари-парка. Многое из найденного вооружения находилось в федеральном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU