В Подмосковье директор школы сбила на авто ученицу

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-08T17:32:44+03:00

12-летняя девочка в коме, а ее родители ищут очевидцев трагедии

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Родители 12-летней школьницы из Можайска ищут свидетелей аварии, которая произошла на автозаправке в деревне Кожухово. Девочку сбила женщина на красном «Шевроле», предположительно, директор одной из городских школ.

Очевидцы происшествия рассказывают, что водители двигалась на большой скорости и поэтому не успела затормозить. В итоге школьница угодила под колеса. Травмы оказались очень серьезными, девочку госпитализировали в реанимацию Детской городской клинической больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского в Москве.

У подростка черепно-мозговая травма, разрыв легкого, перелом ключицы и другие повреждения. Врачи ввели пациентку в состояние искусственной комы и пока не дают никаких прогнозов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили информацию о происшествии, отметив, что несовершеннолетней причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание для виновника ДТП составляет арест на срок до 3 лет, - цитирует слова представителя ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всех очевидцев происшествия просят позвонить по номеру телефона дежурной части: 8-496-382-12-90

ИСТОЧНИК KP.RU