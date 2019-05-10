В Москве из ТЦ «Клен» эвакуированы посетители из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 21:09 2019-05-10T21:09:45+03:00

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В Москве в торговом центре «Клен» в Староватутинском проезде работают экстренные службы. Поступило сообщение, что помещение заминировано. Сейчас здание проверяют.

Из ТЦ на северо-востоке столицы эвакуировано порядка 1000 посетителей. Такую информацию ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Звонок был анонимным. Это уже второй за вечер торговый центр, который кинологи проверяют на наличие взрывного устройства. Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в кинотеатре в торговом центре "Бум" на юго-востоке Москвы. Было эвакуировано около 70 человек, информация не подтвердилась, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 6 мая по столице прокатилась еще одна волна с сообщениями о минировании торговых центов. Неизвестные начали звонить и оставлять страшные сообщения в конце рабочего дня. Очевидцы подтверждали, что эвакуация велась в торговых центрах "Европарка", "Каширка Плаза", "Карат" в Реутове и других (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU