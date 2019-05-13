В Подмосковье в квартире загорелся гироскутер

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-13T18:19:00+03:00

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Пожарные из города Лобня тушили гироскутер, который вспыхнул в одной из квартир на улице Крупской. Устройство загорелось неожиданно и мгновенно заполнило все помещение дымом.

Спасатели вытащили из квартиры ребенка. Пострадавший уже успел надышаться угарным газом. Врачи забрали его в больницу. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. После всех необходимых процедур угрозы жизни нет, отметили в Минздраве.

Пока причины возгорания не известны. Но в спасательном ведомстве отмечают, что чаще всего гироскутеры горят из-за короткого замыкания. Зачастую устройство собрано некачественно, что может привести к самым печальным последствиям, пишет Утро.ру.

Подобные ситуации не редкость. Из-за возгорания гироскутера чуть не выгорела вся квартира в Нижегородской области. К счастью, вместе с детьми дома были родители: огонь удалось потушить, даже не вызывая пожарных.

А в Перми техника взорвалась прямо во время катания. Судя по кадрам, на гироскутере у Театра-Театра катался маленький ребенок. В какой-то момент транспортное средство взорвалось. Мальчик очень испугался и заплакал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662245" frameborder="0"></iframe> Взорвался гироскутер в Перми. Видео: "Пермь Активная".

ИСТОЧНИК KP.RU