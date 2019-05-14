В Москве завершается строительство парка «Остров мечты»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-14T13:23:25+03:00

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В московском парке «Остров мечты» строители завершили работу над конструктивом здания, теперь здесь начнутся отделочные работы и установка аттракционов. Создатели развлекательного комплекса отмечают, что все работы вышли уже на финишную прямую.

«Строительство парка «Остров Мечты» перешло в завершающую стадию: закончены основные общестроительные и монолитные работы, смонтировано инженерное и технологическое оборудование. В наиболее высокой степени готовности – двухъярусная парковка, рассчитанная на 3800 машино-мест», - цитирует сообщение пресс-службы проекта «Остров мечты» РИАМО.

Сейчас на территории парка идет благоустройство центральной аллеи. Предполагается, что к июню в тематической части комплекса будет установлена большая часть аттракционов, остальные будут возведены в летнее время.

В настоящее время строители возвели у входа 75-метровую башню и занимаются установкой декоративных элементов. Кроме того заканчиваются работы по сооружению уникальных стеклянных куполов над прогулочно-торговой галереей.

В парке трудится три с половиной тысячи рабочих. Он работают в несколько смен, чтобы завершить работы к осени, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU