В магазине на северо-западе Москвы на 3-летнюю девочку упал холодильник
Следственный комитет проводит доследственную проверку после ЧП, в котором пострадала 3-летняя девочка. Вечером в понедельник маленькая Вика (имя изменено) вместе с мамой пришла в магазин «Афина» на Сходненской улице. Спросила, можно ли ей мороженное. Мама разрешила. Девочка направилась к холодильнику, который стоял у стены. Роста, чтобы посмотреть, какое мороженное лежит в морозильной камере не хватило. Вика взялась за край холодильника и попыталась заглянуть внутрь. И тут тяжелая махина неожиданно перевернулась прямо на нее…
Стоявшие у кассы люди и сотрудники магазина кинулись спасать малышку. Холодильник убрали. Насколько известно, девочка получила травмы ног и головы, она была госпитализирована.
- Девочка по-прежнему находится в больнице, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Угрозы для жизни нет.
В СК уточняют, что морозильная камера по какой-то причине стояла не на полу, а на хлипких деревянных ящиках.
На месте работают следователи. Записи с камер видеонаблюдения изъяты, допрашиваются сотрудники торговой точки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU