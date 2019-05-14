В магазине на северо-западе Москвы на 3-летнюю девочку упал холодильник

14 Май 17:08 2019-05-14T17:08:47+03:00

Морозильная камера почему-то стояла не на полу, а на коробках

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Следственный комитет проводит доследственную проверку после ЧП, в котором пострадала 3-летняя девочка. Вечером в понедельник маленькая Вика (имя изменено) вместе с мамой пришла в магазин «Афина» на Сходненской улице. Спросила, можно ли ей мороженное. Мама разрешила. Девочка направилась к холодильнику, который стоял у стены. Роста, чтобы посмотреть, какое мороженное лежит в морозильной камере не хватило. Вика взялась за край холодильника и попыталась заглянуть внутрь. И тут тяжелая махина неожиданно перевернулась прямо на нее…

Стоявшие у кассы люди и сотрудники магазина кинулись спасать малышку. Холодильник убрали. Насколько известно, девочка получила травмы ног и головы, она была госпитализирована.

- Девочка по-прежнему находится в больнице, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Угрозы для жизни нет.

В СК уточняют, что морозильная камера по какой-то причине стояла не на полу, а на хлипких деревянных ящиках.

На месте работают следователи. Записи с камер видеонаблюдения изъяты, допрашиваются сотрудники торговой точки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU