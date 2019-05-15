Около 18 тысяч зданий отключат от горячей воды в Москве в мае-июне

15 Май 14:39 2019-05-15T14:39:53+03:00

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В мае-июне 2019 года во время проведения ремонтно-профилактических работ от горячей воды в Москве будут отключены порядка 18 тысяч зданий. При этом отключение в каждом доме продлится не менее 10 дней. Об этом сообщил заместитель главного инженера МОЭК Роман Коровин.

«Московская система теплоснабжения отличается от западных или других систем тем, что она централизована. Все тепловые сети завязаны между собой. В Москве не предвидится возможность в ближайшем обозримом будущем сокращения сроков опрессовки (сокращения срока отключения горячей воды – прим. ред.)», – цитирует эксперта РИАМО.

Он рассказал, что ПАО «МОЭК» начал готовиться к следующему отопительному сезоны, в связи с с чем в городе начались гидравлические испытания теплосетей. В настоящее время в Москва от горячего водоснабжения уже отключены 5,9 тысячи зданий, из них 3,2 тысячи – жилые дома, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU