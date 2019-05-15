В Подмосковье летом откроется более тысячи школьных лагерей

15 Май 17:22 2019-05-15T17:22:38+03:00

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Будущим летом в Подмосковье откроется более 1,1 тысяч летних лагерей на базе школ. Об этом сообщила первый зампред областного правительства - министр образования региона Ольга Забралова.

По словам чиновника, посещать такие лагеря смогут порядка 71 тысячи школьников. При этом она добавила, что с каждым годом число таких учреждений в регионе растет, так прошлым летом их было около тысячи.

«Важно, чтобы у родителей была возможность оставлять детей на летний период в образовательных учреждениях с уверенностью, что им будет там комфортно и интересно. Кроме лагерей с дневным пребыванием для детей в муниципальных районах и городских округах будут функционировать оздоровительные площадки, лагеря труда и отдыха, полевые туристические лагеря, трудовые отряды и бригады», - цитирует Забралову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр добавила, что особое внимание будет уделено детям из малообеспеченных и неблагополучных семей, детям-сиротам и детям-инвалидам, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU