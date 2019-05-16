Коллекцию редких статуэток конфисковали в аэропорту Домодедово

16 Май 19:19 2019-05-16T19:19:04+03:00

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В аэропорту Домодедово таможенники конфисковали коллекцию редких статуэток, которую пытались ввезти на территорию страны. Пассажирка прилетела из Дубая, а вместе с собой привезла ценный груз, который обнаружили во время проверки багажа.

Всего была найдена 61 статуэтка. Оказалось, что коллекцию женщина собирала в разных странах, на это ушло около десяти лет. Предметы были куплены в Германии, США, Швейцарии.

Экспертиза показала, что 49 статуэток относятся к культурным ценностям и расцениваются, как предметы декоративно-прикладного искусства, созданные более 50 лет назад. Большая часть объектов была изготовлена на фарфоровой мануфактуре “Meissen” в Германии в XIX-XX вв и “Herend Hungary” в Венгрии в XIX-XX вв. Сами статуэтки выполнены по особой технологии, они покрыты необычной краской, в несколько оттенков, глазурью и позолотой.

В Домодедовской таможне пояснили, что выполнены статуэтки по моделям XVIII в., 15 фигурок из серии «Дети-садовники и виноградари», а 31 фигурка – это «Переодетые амуры». Еще три представляют собой фигурки животных.

Предположительная стоимость коллекции составил 4 миллиона рублей. В итоге на женщину возбудили уголовное дело, а статуэтки конфисковали, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU