2019-05-17T11:31:22+03:00
Происшествия

Волонтеры подключились к поискам родных девочки, оставленной в поликлинике в Москве

Женщина оставила ребенка 16 мая в медицинском учреждении на бутырской улице [ФОТО, видео]
Елена АКИМОВА
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Женщина оставила девочку в детской поликлинике в Москве, сейчас поисками родственников малышки заняты полиция и волонтерыЖенщина оставила девочку в детской поликлинике в Москве, сейчас поисками родственников малышки заняты полиция и волонтерыФото: Евгения ГУСЕВА
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Волонтеры подключились к поискам родных девочки, которую неизвестная женщина оставила в детской поликлинике № 15 на Бутырской улице в Москве. Общественники призывают всех распространять в интернете фото малышки и информацию о ней. Это поможет охватить как можно больше людей и, возможно, кто-то узнает девочку.

- Сообщение об обнаружении ребенка поступило на номер «02» вечером, около 19:00 по мск. Сейчас девочка в медучреждении, ведутся поиски женщины, которая ее оставила, - сообщили телеканалу «360» в полиции.

Разыскивают женщину по записи с камер видеонаблюдения. Она зашла в поликлинику около шести часов вечера, предварительно спрятав лицо под медицинской маской. Ребенка посетительница несла на руках, а позже вышла одна. Спустя час девочку, сидящую на стуле под дверью кабинета врача, заметили посетители.

Двухлетнюю девочку мама намеренно забыла в детской поликлинике в Москве. Видео с камер наблюдения.

если вы знаете что-то о малышке, обратитесь в полицию. ФОТО: https://vk.com/sawoc?w=wall-74257861_33899

если вы знаете что-то о малышке, обратитесь в полицию. ФОТО: https://vk.com/sawoc?w=wall-74257861_33899

На вопросы ребенок не отвечает и очень путано называет свое имя. Временно малышку разместили в ближайшей больнице. Там врачи проверят состояние здоровья ребенка, а за это время силовики постараются уточнить историю девочки.

К проверке подключились представители столичного следственного комитета. Уже организована доследственная проверка, которая в последствии может перерасти в уголовное дело за оставление ребенка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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