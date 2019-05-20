В Москве пьяного пассажира поймали на рельсах метро

СЕГОДНЯ 21:10 2019-05-20T21:10:20+03:00

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На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой движения поездов. Причиной тому стал пьяный пассажир, который оказался на открытой линии метро и вышел на железную дорогу. Машинист поезда успел заметить нарушителя и вовремя остановил состав между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики».

- Все случилось 20 мая около 17 часов вечера. Пешеходом оказался 39-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа в состоянии опьянения, - рассказал «Ридусу» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Для того, чтобы человек не пострадал, пришлось временно обесточить данный участок пути, соответственно, поезда тоже оставались без движения. Мужчину вывели с путей и передали подоспевшим сотрудникам скорой помощи. У него диагностирован перелом левого плеча. К 17:06 движение было восстановлено.

Ранее в столичном метро на рельсы упал студент одного из столичных вузов. Он выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Машинист успел экстренно остановить состав.

ИСТОЧНИК KP.RU