Бесплатные занятия йогой пройдут летом в 37 парках Москвы

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-21T13:56:11+03:00

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В первый день лета в столичных парках стартует восьмой сезон проекта «Йога в парках». Посетить занятия и позаниматься разными видами йоги все желающие смогут совершенно бесплатно.

Вести занятия будут 150 опытных инструкторов, которые смогут грамотно подобрать программу как для новичков, так и для тех, кто уже занимался йогой. Занятия будут проходить утром и вечером. Состоять они будут из физических нагрузок, медитации и дыхательных упражнений.

В пресс-службе Мосгорпарка рассказали, что на занятия нужно приходить со своим ковриком и в удобной одежде.

«В дождливую погоду занятия будут проходить только в парках, где оборудованы навесы. Это, например, Гончаровский и Бабушкинский парки, а также "Фили", Воробьевы горы, ландшафтный парк "Митино", парк 50-летия Октября и "Кузьминки". Отменят тренировки, если температура воздуха упадет ниже плюс 18 градусов», - цитирует сообщение пресс-службы Москва 24.

Расписание занятий и изменения в нем можно будет отслеживать на страницах парков в соцсетях и на их сайтах. Проект продлится до 31 августа, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU