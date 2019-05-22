В «Домодедово» у пассажирки изъяли часы за 15 миллионов

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-22T17:14:30+03:00

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Сотрудники таможенной службы задержали в Домодедово пассажирку, которая попыталась нелегально провезти с собой люксовые швейцарские часы Vacheron Constantin стоимостью 15 миллионов рублей. 32-летняя гражданка Белоруссии рассказала, что хотела подарить дорогую вещь мужу на день рождения.

Девушка прилетела рейсом Дубай-Москва и проследовала через зеленый коридор, однако в ее ручной клади были обнаружены незадекларированные часы. Она рассказала, что купила из-за границей и привезла в качестве подарка супругу.

«Данные часы торговым домом «Vacheron Constantin» выпускаются ограниченной серией в единичном экземпляре под заказ. Таможенная стоимость товара составила более 15,26 миллиона рублей, соответственно, сумма неуплаченных таможенных платежей - более 4,36 миллиона рублей», - цитирует сообщение таможни интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве напомнили, что без декларации с собой можно провезти вещи стоимостью не более 10 тысяч евро. Теперь девушке грозят сразу два уголовных дела: о контрабанде и неуплате таможенной пошлины, предусматривающие от 2 до 7 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU