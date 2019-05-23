2019-05-23T13:43:47+03:00
Происшествия

В Москве задержали гастарбайтеров, похитивших трех выпускников

Мужчины заставляли школьников копать яму под бассейн
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полиция задержала похитителейПолиция задержала похитителейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Для трех столичных учеников школьный выпускной обернулся неприятной историей. Молодых людей похитили гастарбайтеры и заставили работать в подвале.

Сразу после школьного праздника три молодых человека отправились в продуктовый магазин на востоке Москвы. Других покупателей в ларьке не было, однако вскоре школьников обступили четверо мужчин азиатской внешности, похожих на сотрудников продуктового. Незнакомцы прижали школьников к стене и сказали, что молодежи придется поехать с ними. Один из выпускников выразил несогласие, и получил в ответ несколько ударов в живот и по голове.

Испуганные школьники согласились сесть в «Жигули» гастарбайтеров. Незнакомцы привезли одиннадцатиклассников на стройку и заставили спуститься в подвал, где строится сауна. Молодежи выдали рабочую форму и лопаты и потребовали копать яму для бассейна.

Во время работ один из школьников проявил находчивость и притворился, что у него случился сербечный приступ. Его товарищи не растерялись и потребовали вывести их друга на свежий воздух. Оказавшись на улице, мальчишки разбежались в разные стороны, и после благополучно добрались домой. А уже вечером их родители обратились в полицию.

Стражи порядка смогли вычислить всех похитителей по горячим следам, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К последнему звонку в столице похолодает
В ГИБДД опровергли разлив топлива на МКАД
В «Домодедово» у пассажирки изъяли часы за 15 миллионов
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Тридцать объектов здравоохранения построят в Подмосковье до конца года
Бесплатные занятия йогой пройдут летом в 37 парках Москвы
С картой «Тройка» можно сэкономить на поездке на теплоходе по Москве-реке
Группа Queens презентовала клип на песню «Шифровальщик»
В Москве пьяного пассажира поймали на рельсах метро
Семь автомобилей попали в массовое ДТП на Ярославском шоссе
В центре и на юго-востоке Москвы ограничат движение
Тоннель метро на западном участке БКЛ построили под каналом имени Москвы
Волонтеры подключились к поискам родных девочки, оставленной в поликлинике в Москве
Коллекцию редких статуэток конфисковали в аэропорту Домодедово