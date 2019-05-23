В Москве задержали гастарбайтеров, похитивших трех выпускников

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-23T13:43:47+03:00

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Для трех столичных учеников школьный выпускной обернулся неприятной историей. Молодых людей похитили гастарбайтеры и заставили работать в подвале.

Сразу после школьного праздника три молодых человека отправились в продуктовый магазин на востоке Москвы. Других покупателей в ларьке не было, однако вскоре школьников обступили четверо мужчин азиатской внешности, похожих на сотрудников продуктового. Незнакомцы прижали школьников к стене и сказали, что молодежи придется поехать с ними. Один из выпускников выразил несогласие, и получил в ответ несколько ударов в живот и по голове.

Испуганные школьники согласились сесть в «Жигули» гастарбайтеров. Незнакомцы привезли одиннадцатиклассников на стройку и заставили спуститься в подвал, где строится сауна. Молодежи выдали рабочую форму и лопаты и потребовали копать яму для бассейна.

Во время работ один из школьников проявил находчивость и притворился, что у него случился сербечный приступ. Его товарищи не растерялись и потребовали вывести их друга на свежий воздух. Оказавшись на улице, мальчишки разбежались в разные стороны, и после благополучно добрались домой. А уже вечером их родители обратились в полицию.

Стражи порядка смогли вычислить всех похитителей по горячим следам, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU