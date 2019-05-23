В Москве участок Филевской линии закроют на выходные

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-23T15:17:45+03:00

Для пассажиров в этом районе запустят компенсационный маршрут автобусов

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В ближайшие выходные, 25 и 26 мая, в Москве будет закрыт участок Филевской линии метро. Поезда не будут курсировать между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Таким образом пассажирам будут недоступны станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Движение на этом участке голубой ветки подземки будет приостановлено в связи с ремонтом путей и монтажом шумозащитных экранов. В рамках реконструкции Филевской линии планируется отремонтировать вестибюли и платформы станций. А также обновить инфраструктуру и инженерные сети. К сожалению, без перекрытия движения поездов провести эти работы невозможно, передает Москва 24.

Однако для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы, которые будут курсировать между закрытыми станциями метро совершенно бесплатно.

Маршрут КМ1 свяжет станции «Киевская» и «Кунцевская» – автобусы будут следовать с промежуточными остановками у станций метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». А маршрут КМ2 будет проложен между станциями «Багратионовская» и «Фили», пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU