Детские летние лагеря откроются в восьми столичных парках

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-24T14:12:39+03:00

Школьники смогут посещать познавательные лекции и увлекательные мастер-классы во время каникул

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В восьми московских парках культуры откроются летние лагеря. Здесь школьники смогут проводить время на каникулах, пока их родители на работе.

В парках для детей организуют развлекательную программу, творческие мастер-классы, спортивные игры, познавательные лекции и занятия в школах актерского мастерства. Кроме того, в летних лагерях школьников будут кормить.

Отмечается, что все лагеря платные, и чтобы оставить там ребенка, необходимо заранее приобрести путевку. Лагеря будут работать с 08:30–09:30 до 19:00–20:00, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Выбрать лагерь с наиболее удобным расположением можно среди восьми вариантов:

Парк Горького;

cад имени Баумана;

ландшафтный парк "Митино";

Бабушкинский парк;

парк "Северное Тушино";

парк "Фили";

парк "Сокольники";

парк "Красная Пресня".

Сообщается, что в каждом парке будет своя программа. Где-то детей будут учить плаванию, в другим месте — актерскому мастерству. Кроме того, школьники смогут посещать кулинарные мастер-классы, занятия по рисованию или лепке.

ИСТОЧНИК KP.RU