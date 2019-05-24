Детские летние лагеря откроются в восьми столичных парках
В восьми московских парках культуры откроются летние лагеря. Здесь школьники смогут проводить время на каникулах, пока их родители на работе.
В парках для детей организуют развлекательную программу, творческие мастер-классы, спортивные игры, познавательные лекции и занятия в школах актерского мастерства. Кроме того, в летних лагерях школьников будут кормить.
Отмечается, что все лагеря платные, и чтобы оставить там ребенка, необходимо заранее приобрести путевку. Лагеря будут работать с 08:30–09:30 до 19:00–20:00, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.
Выбрать лагерь с наиболее удобным расположением можно среди восьми вариантов:
Парк Горького;
cад имени Баумана;
ландшафтный парк "Митино";
Бабушкинский парк;
парк "Северное Тушино";
парк "Фили";
парк "Сокольники";
парк "Красная Пресня".
Сообщается, что в каждом парке будет своя программа. Где-то детей будут учить плаванию, в другим месте — актерскому мастерству. Кроме того, школьники смогут посещать кулинарные мастер-классы, занятия по рисованию или лепке.
ИСТОЧНИК KP.RU