2019-05-26T13:04:04+03:00
Общество

Новый транспортно-пересадочный узел «Сколково» откроют 27 мая

Он объединит железнодорожную станцию и автобусную остановку
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Инновационный центр «Сколково» станет более доступнымИнновационный центр «Сколково» станет более доступнымФото: Евгения ГУСЕВА
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Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) откроется 27 мая и заменит расположенную рядом временную платформу Трехгорка. Благодаря новой инфраструктуре добираться в Москву станет комфортнее жителям Трехгорки, Новой Трехгорки, Одинцова, а также резидентам и студентам «Сколково» (около 11 000 человек).

- ТПУ на Белорусском направлении объединит ж/д станцию и автобусную остановку, а в будущем войдет в состав многофункционального комплекса. Добраться до центра Москвы можно будет за 17-30 минут, - сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

ТПУ фактически заменил существующую остановку Трехгорка. А что же теперь делать с билетами, которые были куплена от платформы Трехгорка или до нее? Они будут действительны для проезда от и до ТПУ Инновационный центр «Сколково». Расписание, кстати, будет прежним.

Новую современную пассажирскую инфраструктуру построили сразу за платформами Трехгорки ближе к Москве. Там появились современные скамейки и электронные табло. Также установлена система видеонаблюдения.

Ориентировочно электропоездами будут пользоваться 8000 пассажиров ежедневно, а к концу года цифра увеличится почти до 14 000.

- Станция Инновационный центр Сколково войдет в состав маршрута МЦД-1 «ОдинцовоЛобня», - уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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