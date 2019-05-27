2019-05-27T11:58:42+03:00
Происшествия

В московской квартире найдены мумии матери и дочери

Трупы женщин лежали в доме с зимы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московской квартире найдены две мумииВ московской квартире найдены две мумииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В одной из квартир на севере Москвы спасатели обнаружили целый семейный склеп. В «однушке» на Ленинградском шоссе были найдены мумии матери и дочери, которые пропали еще в начале года.

Соседи последний раз видели женщин, 79-летнюю Ирину Александровну и 59-летнюю Ирину Михайловну, сразу после новогодних праздников, а после в квартире стояла тишина.

Отмечается, что младшая из двух женщин состояла на учете в психоневрологическом диспансере. После того, как однажды она попыталась выгнать из квартиры престарелую мать, угрожая ей расправой, женщину забрали в больницу на лечение. Однако позже она вернулась домой. Ее мать так же попой вела себя странно, сторонилась соседей, ни с кем не общалась.

В минувшие выходные соседи почувствовали в квартире женщин странный запах и вызвали сотрудников спецслужб, которые выломали дверь и обнаружили два истлевших трупа. По всей вероятности, мать и дочь умерли естественной смертью, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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