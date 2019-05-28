Водитель «поливалки» облил пешехода и избил его

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-28T15:11:50+03:00

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Водитель поливальной машины сначала облил пешехода, а затем еще и напал на него в подмосковном Дзержинском. Коммунальщик не уменьшил напор воды и облил мужчину, который проходил по узкому тротуару. Недовольный прохожий постучал в окно «поливалки» и высказал водителю свое недовольство, после чего водитель напал на пострадавшего.

Инцидент произошел с местным жителем Владимиром по пути на работу. Молодой человек рассказал, что завидев поливальную машину, он остался на тротуаре и не стал сходить на проезжую часть в надежде, что водитель не будет обливать его.

«Я до последнего надеялся, что он выключит воду. Тротуар узкий, выскакивать на проезжую часть было опасно. В итоге поливальщик поехал прямо на меня и облил. Я постучал ему в форточку и сделал замечание. Ему это не понравилось, он вышел разбираться, сквернословя и провоцируя на драку. Мы сцепились, он поставил подножку и повалил меня на землю», - цитирует Владимира интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что никаких травм молодой человек не получил. Однако его одежда была безнадежно испорчена. После происшествия мужчина сразу обратился в полицию и написал заявление на своего обидчика.

В отделе по благоустройству, озеленению и экологии администрации Дзержинского сообщили, что водителя «поливалки» за такой проступок уже уволили, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU