К юбилею ВДНХ подготовлено более 100 фестивалей, концертов и выставок

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-30T14:58:59+03:00

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В честь 80-летия главной выставки страны на территории ВДНХ пройдут многочисленные торжественные мероприятия: концерты, фестивали и многое другое. Праздничная программа продлится до конца года. Всего запланировано более сотни событий.

«Впереди — фестивали, концерты, выставки, а еще открытие после реставрации исторических павильонов, новых культурных, образовательных и спортивных пространств. До конца года пройдет больше 100 праздничных событий», — цитирует заммэра Наталью Сергунину РИАМО.

Отмечается, что в этом году на ВДНХ пройдут традиционные, уже полюбившиеся москвичам мероприятия, в том числе фестиваль «Вдохновение», образовательный проект «Знание. ВДНХ», фестиваль духовых оркестров и проект «Музыка на крыше». Однако помимо этого планируются и премьеры.

Например, в этом году в Москве впервые пройдет фестиваль «Мировые балетные каникулы», который соберет танцоров из Италии, Германии, Испании. Японии и многих других стран. Кроме того после реставрации откроется Зеленый театр. Первый концерт в нем запланирован на 14 июня, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU