Некрасовская линия после ввода разгрузит фиолетовую ветку метро

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-31T15:01:02+03:00

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Столичный метрополитен проинформирует жителей города о запуске Некрасовской ветки. Об этом рассказал первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Он отметил, что москвичи получат специальные уведомления.

«Метрополитен будет информировать москвичей об открытии новой линии», - цитирует Лапытова РИАМО.

Сообщается, что первыми на Некрасовской линии начнут работать станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». На этом участке уже запустили пробный поезд. А строительство второго участка этой ветки от станции «Косино» до «Нижегородской» планируется завершить до конца текущего года.

Новая линия столичной подземки предназначена разгрузить фиолетовую ветку и обеспечить транспортную доступность для жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка и подмосковного города Люберцы, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU