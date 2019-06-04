Торговца оружием с автоматом задержали в Подмосковье

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-04T12:26:50+03:00

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В подмосковной Истре сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается незаконной торговле оружием. При себе у задержанного был автомат и несколько десятков патронов. Мужчину взяли с поличным, когда он пытался сбыть оружие. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«В результате оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 32-летний уроженец Пензенской области был задержан в селе Павловская Слобода в момент продажи покупателю предмета, внешне схожего с автоматом «АК», за 50 тысяч рублей, который, согласно баллистическому исследованию, относится к категории нарезного огнестрельного оружия», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При обыске земельного участка задержанного полиция обнаружила автомат, более пятидесяти патронов разного калибра и 250 граммов пороха. Все найденное было направлено на экспертизу. В отношении мужчины заведено уголовное дело о незаконном хранении и торговле оружием, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU