Памятник Евгению Примакову поставят в сквере напротив МИДа

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-11T13:32:50+03:00

Все работы по установке скульптуры будут оплачены за счет благотворительных взносов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сегодня, 11 июня, на президиуме правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил распоряжение об установке в столице монумента Евгению Примакову.

«Памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю современной России Евгению Максимовичу Примакову появится на пересечении улицы Смоленская и Смоленской-Сенной площади - в сквере напротив здания МИД России», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Все работы по установке скульптуры будут оплачены за счет благотворительных взносов. Над проектом памятника работает авторский коллектив под руководством скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна. Им созданы мемориал «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова, памятники Булату Окуджаве, Дмитрию Шостаковичу, Егору Гайдару, Иосифу Бродскому.

По словам Георгия Франгуляна, перед МИДом планируется поставить скульптуру политика высотой 4 метра. Вокруг нее - треугольные колонны, символизирующие четыре главных достижения Примакова - премьер-министр, министр иностранных дел, работа во внешней разведке и наука.

Торжественную церемонию открытия памятника планируют провести 29 октября 2019 года - в день 90-летия Евгения Примакова.

Напомним, Евгений Примаков с 1991 по 1996 год руководил службой внешней разведки России. Затем с 1996 по 1998 год возглавлял МИД РФ. С 1998 г. - премьер-министр России и депутат Госдумы третьего созыва. Умер Примаков в 2015 году после продолжительной болезни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU