2019-06-13T13:00:13+03:00
Москва

На ВДНХ 15 июня откроется танцевальный сезон

Желающие смогут исполнить самбу, джайв, румбу или вальс
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На ВДНХ пройдут танцевальные мастер-классыНа ВДНХ пройдут танцевальные мастер-классыФото: Алиса ТИТКО
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В середине июня на ВДНХ откроется танцевальный сезон. В честь юбилея выставки планируется провести более двух десятков бесплатных танцевальных мастер-классов.

Старт проекта запланирован на 15 июня. В пресс-службе ВДНХ рассказали, что опытные танцоры покажут москвичам и гостям города движения самбы, румбы, джайва, ча-ча-ча и аргентинского танго.

Интересно, что для любителей бальных танцев уже подготовлена специальная программа. Всем желающим инструкторы помогут освоить элементы фокстрота и вальса. Одновременно присутствовать на танцевальной учебной площадке смогут до ста человек. А предварительная регистрация на мероприятие не потребуется, передает ФАН со ссылкой на mos.ru.

«Мы рады пригласить горожан в юбилейный год выставки на бесплатные двухчасовые занятия по танцам, которые будут проходить каждые выходные до конца лета», - цитирует представителей ВДНХ Москва 24.

Добавим, что В честь 80-летия главной выставки страны ее гостей ждут концерте на крыше, гастрономический фестиваль и открытие Зеленого театра. Подробнее о мероприятиях на юбилей ВДНХ читайте в нашем обзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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