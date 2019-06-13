На ВДНХ 15 июня откроется танцевальный сезон
В середине июня на ВДНХ откроется танцевальный сезон. В честь юбилея выставки планируется провести более двух десятков бесплатных танцевальных мастер-классов.
Старт проекта запланирован на 15 июня. В пресс-службе ВДНХ рассказали, что опытные танцоры покажут москвичам и гостям города движения самбы, румбы, джайва, ча-ча-ча и аргентинского танго.
Интересно, что для любителей бальных танцев уже подготовлена специальная программа. Всем желающим инструкторы помогут освоить элементы фокстрота и вальса. Одновременно присутствовать на танцевальной учебной площадке смогут до ста человек. А предварительная регистрация на мероприятие не потребуется, передает ФАН со ссылкой на mos.ru.
«Мы рады пригласить горожан в юбилейный год выставки на бесплатные двухчасовые занятия по танцам, которые будут проходить каждые выходные до конца лета», - цитирует представителей ВДНХ Москва 24.
Добавим, что В честь 80-летия главной выставки страны ее гостей ждут концерте на крыше, гастрономический фестиваль и открытие Зеленого театра. Подробнее о мероприятиях на юбилей ВДНХ читайте в нашем обзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU