2019-06-14T13:34:00+03:00
Происшествия

В Подмосковье байкер сбил лося: оба погибли

Авария произошла под Ногинском [видео]
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье байкер сбил лося на дороге: оба погиблиВ Подмосковье байкер сбил лося на дороге: оба погиблиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Недалеко от подмосковного Ногинска байкер сбил лося. Животное выбежало на дорогу, как раз в этом момент мимо проезжал молодой человек. Он не успел среагировать и объехать четвероногого участника движения, в итоге произошло столкновение.

Байкер двигался на мотоцикле BMW по Горьковскому шоссе. На 60-м км, возле пересечения с шоссе Энтузиастов под Ногинском, на дорогу перед ним выбежал лось. Несмотря на знак, предупреждающий о такой возможности, к встрече оба оказались не готовы.

Последствия оказались роковыми. к сожалению, от полученных травм мотоциклист скончался, животное тоже погибло. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, а водителям напоминают об осторожности и внимательности на дороге.

Друзья погибшего были шокированы такой новостью, они отзываются о нем, как о прекрасном человеке и хорошем семьянине. У погибшего осталась жена и маленький сын, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня».

Байкер наехал на лося в зоне знака Дикие животные под Ногинском, оба погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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