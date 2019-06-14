В Подмосковье байкер сбил лося: оба погибли

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-14T13:34:00+03:00

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Недалеко от подмосковного Ногинска байкер сбил лося. Животное выбежало на дорогу, как раз в этом момент мимо проезжал молодой человек. Он не успел среагировать и объехать четвероногого участника движения, в итоге произошло столкновение.

Байкер двигался на мотоцикле BMW по Горьковскому шоссе. На 60-м км, возле пересечения с шоссе Энтузиастов под Ногинском, на дорогу перед ним выбежал лось. Несмотря на знак, предупреждающий о такой возможности, к встрече оба оказались не готовы.

Последствия оказались роковыми. к сожалению, от полученных травм мотоциклист скончался, животное тоже погибло. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, а водителям напоминают об осторожности и внимательности на дороге.

Друзья погибшего были шокированы такой новостью, они отзываются о нем, как о прекрасном человеке и хорошем семьянине. У погибшего осталась жена и маленький сын, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня».

Байкер наехал на лося в зоне знака Дикие животные под Ногинском, оба погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU