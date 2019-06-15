Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли либералов

СЕГОДНЯ 21:00 2019-06-15T21:02:29+03:00

Эксперты не понимают, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим

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Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму.

«За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах, я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность, - сообщила на своей страничке в фейсбуке социальный активист. - Я уступаю тем, кто сильнее. Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени».

По словам Нюты, она продолжает считать, что в общественно-социальной жизни города имеются серьезные проблемы, которые можно решить благодаря активной работе в Мосгордуме. Но она отметила, что «к такому объёму лжи и грязи в свой адрес» не готова.

«Я все же предпочту отдавать себя не борьбе, а помощи», — добавила активист.

Напомним, Нюта Федермессер планировала участвовать в выборах в Мосгордуму по тому же округу, где выдвигаются юрист ФБК Любовь Соболь и бывший глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. В начале мая Алексей Навальный публично потребовал от Федермессер отказаться от участия в выборах. По его мнению, чиновники хотят «использовать» Федермессер, чтобы «расколоть протестный электорат».

Эксперты лишь сочувствуют Нюте.

«Не понимаю, как можно в здравом уме предпочесть их. Не понимаю, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим, - отметила политолог Анна Федорова. - Что меня поразило. Представьте, сколько ужаса Федермессер видит каждый день - и какие стальные нервы вырастила... Поздравляю Навального, у него победа. Большой дар разрушителя у человека».

И даже Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» - главного либерального рупора России, не сдержал эмоций.

«Радоваться, что затравленный человек уступил - это оправдывать травлю», - написал Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU