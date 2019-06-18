Около 40 новых поездов «Москва» появятся в метро до конца года

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-18T14:07:17+03:00

В Москве планируется к запуску еще одна партия поездов нового поколения Фото: Олег АДАМОВИЧ

С начала года уже запущено 30 новых составов

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В московском метро с начала текущего года запустили 30 поездов нового поколения. Всего на сегодняшний день в подземке курсирует 132 новых инновационных состава. они ходят на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Новые поезда «Москва» заменяют прежние модели.

«Инновационные составы постепенно сменяют прежние модели поездов. За два года «Москва» успела войти в топ-3 самых распространенных поездов метро. Чаще можно встретить только «Оку» и «Номерной», - цитирует заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова РИАМО.

Чиновник добавил, что до конца года на разных ветках городской подземки появится еще 39 новых составов «Москва». Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях. Среди этих поездов 26 будут модернизированными, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Напомним, что новые поезда оснащены информационными табло и кондиционерами. Они имеют сквозные проходы между вагонами и более широкие двери для удобства пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU