2019-06-18T14:58:09+03:00
Происшествия

В Домодедово задержали контрабандиста с 86 тысячами евро в носках

Мужчина прибыл в Москву из Испании
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве задержан контрабандист из БелоруссииВ Москве задержан контрабандист из БелоруссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столичном аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали мужчину, который попытался провезти в носках и ботинках более 86 тысяч евро. Контрабандистом оказался гражданин Белоруссии, который прибыл рейсом Аликанте-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

«При проведении досмотра багажа и ручной клади среди личных вещей, в носках, в ботинках (деньги были обернуты в бумагу) сотрудниками таможни были обнаружены незадекларированные денежные средства - евро, российские рубли, румынские леи, на общую сумму более 86 тысяч евро», - цитирует сообщение пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, что кроме этого мужчина еще добровольно отдал 1,7 тысячи евро, которые лежали у него во внутреннем кармане пиджака. В целом, оказалось, что пассажир пытался незаконно провезти российскую и иностранную валюту в эквиваленте более 98 тысяч долларов. В настоящее время мужчине грозит уголовное дело о контрабанде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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