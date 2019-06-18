В Домодедово задержали контрабандиста с 86 тысячами евро в носках

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-18T14:58:09+03:00

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В столичном аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали мужчину, который попытался провезти в носках и ботинках более 86 тысяч евро. Контрабандистом оказался гражданин Белоруссии, который прибыл рейсом Аликанте-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

«При проведении досмотра багажа и ручной клади среди личных вещей, в носках, в ботинках (деньги были обернуты в бумагу) сотрудниками таможни были обнаружены незадекларированные денежные средства - евро, российские рубли, румынские леи, на общую сумму более 86 тысяч евро», - цитирует сообщение пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, что кроме этого мужчина еще добровольно отдал 1,7 тысячи евро, которые лежали у него во внутреннем кармане пиджака. В целом, оказалось, что пассажир пытался незаконно провезти российскую и иностранную валюту в эквиваленте более 98 тысяч долларов. В настоящее время мужчине грозит уголовное дело о контрабанде.

ИСТОЧНИК KP.RU