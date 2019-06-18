На стройплощадку технопарка «Шиес» организован свободный проход

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-18T17:43:29+03:00

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Всю технику, которая работала в Архангельской области на строительстве экотехнопарка для твердых бытовых отходов, погрузили на платформы и увезли. Причин ограничивать сюда доступ больше нет.

Теперь каждый желающий может в рабочее время посмотреть, что происходит на площадке. Единственное, надо показать на входе документ.

Инвестор проекта ООО «Технопарк» предоставил всем свободный доступ в рамках программы открытости и организации широкого общественного диалога вокруг строительства экотехнопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU