На стройплощадку технопарка «Шиес» организован свободный проход
Завершен первый этап инженерной подготовки
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Всю технику, которая работала в Архангельской области на строительстве экотехнопарка для твердых бытовых отходов, погрузили на платформы и увезли. Причин ограничивать сюда доступ больше нет.
Теперь каждый желающий может в рабочее время посмотреть, что происходит на площадке. Единственное, надо показать на входе документ.
Инвестор проекта ООО «Технопарк» предоставил всем свободный доступ в рамках программы открытости и организации широкого общественного диалога вокруг строительства экотехнопарка.
ИСТОЧНИК KP.RU