Максим Шингаркин: «Введение раздельного сбора мусора в Москве – это победа»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-19T14:14:38+03:00

Один из разработчиков закона «Об отходах производства и потребления» уверен, что москвичи готовы к переходу на новую систему

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То, что Москва с 1 января переходит на систему раздельного сбора мусора – это победа москвичей и здравого смысла, уверен эколог Максим Шингаркин. Член Общественной палаты Московской области и один из разработчиков закона «Об отходах производства и потребления» считает решение московского правительства правильным и своевременным.

По словам эколога, когда в 2013 году Госдума разрабатывала закон «Об отходах производства и потребления», контракты на вывоз твердых коммунальных отходов, которые заключались в столице, не имели единых жестких требований по введению раздельного сбора.

- Фактически, Москва вышла из-под действия федеральных требований, поэтому с момента заключения этих договоров, - считает Шингаркин. - Мы вели борьбу, чтобы столица перешла к системе раздельного сбора мусора.

В отличие от других регионов России, у Москвы просто нет мест для хранения не сортированных отходов, уверен Шингаркин. Именно поэтому Москва должна как можно скорее создать самую передовую в стране систему раздельного сбора, сортировки и переработки мусора.

- Все эти годы нас убеждали, что москвичи не готовы к переходу на раздельный сбор мусора. Чтобы развеять эти опасения, я в этом году запустил сбор подписей за закрытие МСЗ-4 и введение раздельного сбора мусора, за короткий срок волонтеры собрали 15 тыс подписей москвичей, - рассказал эколог. – Кроме того, мы запустили акцию по сбору батареек, которая очень успешна и также доказывает, что люди готовы разделять, им просто надо дать такую возможность.

Напомним, о том, что столица с 1 января 2020 года перейдет на раздельный сбор отходов, во время пресс-конференции 18 июня заявил глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев. До конца 2019 года во всех московских дворах появятся специальные контейнеры для сортировки отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU