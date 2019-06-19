2019-06-19T14:45:11+03:00
Общество

Инсектолог призвала не опасаться появления каракутов в Москве и области

Специалист отмечает, что данные пауки выбирают для проживания южные регионы
Елена АКИМОВА
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Инсектолог призвала не пугаться пауков каракутов ФОТО: Екатерина ПЛЕХОВАИнсектолог призвала не пугаться пауков каракутов ФОТО: Екатерина ПЛЕХОВА
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Инсектолог, кандидат биологических наук Вероника Олифер призвала москвичей не опасаться появления в регионе ядовитых пауков каракутов. Для данной территории не свойственно распространение представителей черных вдов, обычно для жизни они выбирают степные жаркие места.

- В нашей стране популяция присутствует в южных степных регионах. В Московскую область он может зайти только в каких-то исключительных случаях. Хотя на моей памяти есть случаи, когда насекомые встречались только в Саратовской области, а сейчас они много лет живут в Архангельской, и все нормально, - комментирует телеканалу «360» Олифер.

Специалист отметила, что каракут встречается в Саратовской, Волгоградской областях, но может переселиться в места, где лето бывает особенно жарким на протяжении нескольких сезонов.

Паук ядовитый и лучше не вступать с ним в контакт. Нормальному, здоровому человеку при укусе будет плохо, но «в норме он остается живой».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице и области из-за потепления были зафиксированы первые случаи укусов каракутами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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