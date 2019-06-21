2019-06-21T13:36:59+03:00
Москва

Демонстрационный павильон МЦД посетили более 90 тысяч человек

Здесь проходят экскурсии и проводятся городские мероприятия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве павильон МЦД посетили более 90 тысяч человекВ Москве павильон МЦД посетили более 90 тысяч человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Посетителями павильона Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала стали более 90 тысяч человек. Со дня открытия в павильоне прошло более 200 экскурсий.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Со дня открытия здесь было проведено более 200 групповых и индивидуальных экскурсий и организовано более 40 мероприятий. В павильон часто приходят туристы, в том числе иностранные. За полгода здесь побывали представители Франции, Англии, США, Армении, Казахстана, Украины, Испании, Италии, Великобритании, Китая, Индии», - говорится в сообщении департамента.

Интересно, что павильон не только информирует посетителей о проекте МЦД, но все чаще становится площадкой для проведения городских мероприятий, передает Москва 24.

Добавим, что проект МЦД предусматривает запуск пяти линий. Первыми планируется открыть направления МЦД-1 «ОдинцовоЛобня» и МЦД-2 «НахабиноПодольск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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