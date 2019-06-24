2019-06-24T14:36:54+03:00
Звезды

В парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол

Рабочие продолжают монтаж аттракционов и благоустройство территории
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В парке "Остров мечты" установили стеклянный купол. Фото: stroi.mos.ruВ парке "Остров мечты" установили стеклянный купол. Фото: stroi.mos.ru
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В Столичном парке развлечений «Остров мечты» завершен монтаж самого большого в России стеклянного купола. Общая площадь остекления составила более 28 тысяч квадратных метров.

«Завершен один из самых технологически сложных этапов строительства крытого тематического парка «Остров Мечты» – монтаж гигантских стеклянных куполов в зоне городского променада. Полностью остеклены все семь куполов: четыре в зоне прогулочно-торговых галерей и три – над атриумами променада», - цитирует заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина РИАМО.

Добавим, что купол над центральным атриумом парка является самым большим стеклянным куполом в России. Его площадь составляет восемь тысяч квадратных метров. Это почти в семь раз больше размера стеклянного купола над Галереей Виктора Эммануила в Милане и в 2,5 раза – купола Нормана Фостера над зданием Рейхстага в Берлине. Высота купола в московском парке составляет 35 метров, передает Москва 24.

«Остров мечты» - это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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