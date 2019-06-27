2019-06-27T14:04:43+03:00
Москва

В Подмосковье 15 зон отдыха признали безопасными и соответствующими нормам

Здесь можно не только загорать, но и купаться
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье безопасными признаны 15 пляжейВ Подмосковье безопасными признаны 15 пляжейФото: Евгения ГУСЕВА
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Пятнадцать зон отдыха в Московской области были признаны безопасными. Роспотребнадзор провел проверку и подтвердил, что эти места соответствуют всем необходимым нормам.

«На двадцать шестое июня 2019 года управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано пятнадцать санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в число зон отдыха, где можно загорать и купаться вошли карьер «Волкуша» в Лыткарине, зона отдыха пансионата «Пестово» в Дмитрове, озеро Большое во Фрязине, водоем «Юбилейный» в Электростали, река Варваровка под Дмитровом, ЛРЦ «Ока» в Озерах, МАУ «Парк культуры и отдыха «Серебряный» в городском округе Серебряные Пруды, пруды на ул. Инженерная и ул. Подъячева в Дмитрове. Кроме того разрешено отдыхать на побережье реки Варваровка в Дмитровском округе, в зонах «Городские парки» на Иваньковском водохранилище и «Городские парки» на реке Волга в Дубне, а также на пляже реки Сестра в Клину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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